In diesem Depotcheck werden die 4 Depots von Sebastian einem 32-Jährigen Bauingenieur untersucht. Positiv ist, dass es auf den 4 Depots unterschiedliche Strategien fährt und dabei sowohl ETF's als auch Qualitätsaktien nutzt. Sebastian nutzt Onvista für seinen ETF's, Captrader für Derivate und Optionen, Consors für Buy&Hold und Trade Republic für sein Wachstumsdepot. Die Titelauswahl ist für 1 Jahr Erfahrung insgesamt sehr gut, allerdings habe ich bei einigen Aktien doch Anmerkungen und ich würde mich eher auf 3 Depots fokussieren. Welche Aktien Sebastian neben Alibaba, Proto Labs, Amazon und LVMH noch besitzt und was meine Meinung dazu ist, erfährt man in […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...