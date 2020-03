(shareribs.com) Chicago 02.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade rutschten am Freitag wieder ab, wobei Mais auf ein Kontrakttief fiel. Auch die Sojabohnen lagen wieder unter Druck. Im elektronischen Handel zeigt sich eine Stabilisierung. Im elektronischen Handel verbessert sich Mai-Mais um 1,25 Cents auf 3,695 USD/Scheffel. Mais rutschte am Freitag auf ein Kontrakttief ab und folgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...