BERLIN (Dow Jones)--Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) will Friederich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden und späteren Kanzlerkandidaten der Union. Das erklärte das MIT-Präsidium. Mit Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet gebe es drei geeignete Kandidaten. Mit Merz würde sich die CDU am ehesten wieder klar erkennbarer und unterscheidbarer von den politischen Mittbewerbern machen.

"Friedrich Merz ist genau der Richtige, um die dringend notwendige Neuausrichtung in der CDU voranzutreiben", erklärte das politische Sprachrohr des Mittelstands. "Mit seinen ordnungspolitischen Grundüberzeugungen, mit seinem überzeugten Kurs zu Fragen der inneren Sicherheit, Migration und Integration, seinem außenpolitischen Horizont und seiner klaren Sprache ist Friedrich Merz der aus Sicht der MIT am besten geeignete Kandidat."

Seine Wahl würde auch der parteipolitischen Auseinandersetzung unserer Demokratie guttun, so der MIT. Die CDU will am 25. April den Nachfolger der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihrem Sonderparteitag wählen.

March 02, 2020 08:02 ET (13:02 GMT)

