FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Sorgen um die Auswirkungen des Coronavirus beträfen inzwischen nicht nur Italien, sondern alle wichtigen Märkte des Tickethändlers und Veranstalters, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden Wochen komme es nun darauf an, in welchem Ausmaß Veranstaltungen tatsächlich abgesagt oder nur verschoben würden, und wie sich das Kaufverhalten verändere./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

