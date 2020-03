Der Chef des US-Unterhaltungsriesen tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Zum Nachfolger wurde der Disney-Manager Bob Chapek ernannt, der zuletzt für die Vergnügungsparks des Konzerns zuständig war. Nach dem Start des Streamingdienstes Disney+ glaubt Iger, dass nun der optimale Zeitpunkt sei, um an einen neuen Vorstandschef zu übergeben. Dennoch kommt der sofortige Abgang überraschend. An unserer generellen Einschätzung zu dem Konzern ändert sich aber nichts. Wir halten Disney in unserem Langfristdepot. Auch der Max Otte Vermögensbildungsfonds ist engagiert.