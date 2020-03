Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch der Dow Jones verzeichnete in der vergangenen Woche prozentual zweistellige Verluste. Am Freitag ging es nochmal um 1,6 Prozent nach unten. Der S&P 500 gab ein Prozent nach. Der Nasdaq 100 hingegen konnte sich leicht um 0,3 Prozent erholen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Gilead, Apple, Square und Netflix. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.