Baden-Baden (ots) - Die SWR Spielshow für Kinder als Live-Event bei KiKA / mit neuer Moderatorin Amelie Stiefvatter / neue Action-Spiele in der Spielarena Baden-Baden / neuer WebauftrittDie Fans des "Tigerenten Club" erwartet bei KiKA am 18. April um 10:45 Uhr eine Überraschung: Die Schulklassen treten in einer neuen Spielarena gegeneinander an, spektakuläre neue Spiele versprechen Action pur und mit Amelie Stiefvatter führt eine neue Moderatorin gemeinsam mit Johannes Zenglein durchs Programm. Außerdem wird der "Tigerenten Club" zum interaktiven Live-Event: Die Fans können sich von nun an über die neu gestaltete Website direkt an der Sendung beteiligen.Neue Spielarena, neue ModeratorinDie Spiele werden ab sofort in einer modernen Arena in den SWR Studios in Baden-Baden aufgezeichnet. Daraus entstehen Beiträge für eine wöchentlich live produzierte Gesamtsendung aus Stuttgart. Mit Amelie Stiefvatter tritt eine erfahrene, sportbegeisterte und schlagfertige TV-Moderatorin an die Seite von Johannes Zenglein. Für die gebürtige Berlinerin, die Österreich zu ihrer Wahlheimat gemacht hat, erfüllt sich damit ein Traum: Schon als Kind übte sie Moderieren mit selbst gebautem Tigerenten-Mikrofon.Aktualität und InteraktionDie Fans können sich direkt auf der neu gestalteten Webseite tigerentenclub.de beteiligen, Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen. Was wollten sie schon immer mal von Johannes wissen, welche Fragen soll er den Gästen stellen oder zu welcher Challenge sollen die Stars im Club antreten? Zuschauerwünsche können nun direkt in der Live-Show erfüllt werden. Dadurch werden die Fans die Sendung auf ganz neue Weise miterleben.Die SpieleAuf die Tigerenten- und Frösche-Teams warten neben Stargästen und aktuellen Themen auch spannende Abenteuer: In actionreichen Spielen müssen sie möglichst viele Notbremsen für das Finale auf der wilden Rodeo-Ente ergattern. Die Schüler brauchen dabei Teamgeist, Geschick und Mut. Sie müssen neue Wissensspiele meistern, rasante Duelle auf der Rennstrecke absolvieren und den neuen, sieben Meter hohen Kletterparcours erklimmen. Die beiden Teams kämpfen dabei um den goldenen Tigerenten-Pokal und um Spendengelder für ein Hilfsprojekt. Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein feuern ihre Tigerenten und Frösche an und auch der tollpatschige Günter Kastenfrosch ist natürlich mit dabei.Action, Spaß und bunte ThemenDer "Tigerenten Club" ist eine Produktion des Südwestrundfunks für "KiKA" und "Das Erste". Seit mehr als 20 Jahren steht die Sendung für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die kultige Rodeo-Ente bezwingt und den Sieg mit nach Hause nimmt.Die SendungPremiere des "Tigerenten Club" ab 18. April 2020 bei KiKA, samstags live um 10.45 Uhr. Zeitgleich als Live-Stream auf kika.de und tigerentenclub.de. Als Wiederholung sonntags um 7:05 Uhr bei Check Eins im Ersten.Weitere Informationen:http://swr.li/tigerenten-club-neuerungen-2020Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4535474