San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Robuste Server nutzen Standard-x86-Plattformen in einem für den Turmeinsatz vorgesehenen Formfaktor, um 5G-RAN und Edge mit Leistungsfähigkeit der Rechenzentrumsklasse auszustattenSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von geschäftlichen Rechen-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie umweltfreundlicher Computertechnologie, ist das erste Unternehmen auf dem Markt, das Server mit Outdoor Edge Systems, IP65-Gehäuse für 5G RAN, KI-Inferenzierung und andere intelligente Edge-orientierte Anwendungen anbietet, die auf Intel Xeon D-Prozessoren und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation mit breiten Konfigurationsmöglichkeiten basieren. Diese neuen Systeme sind ideal für raue Außenumgebungen und unterstützen die Entwicklung der Industrie hin zu Open-Source-Software und disaggregierter Hardware."Die hochgradig konfigurierbaren SuperServer von Supermicro für den extremen Außeneinsatz bieten Betreibern von Rechenzentren und Telekommunikationsunternehmen beispiellose neue Einsatzmöglichkeiten, die den Wettbewerbern in der Branche die Stirn bieten", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Diese Lösungen bekräftigen Supermicros Führungsrolle bei hochleistungsfähigen, effizienten IT-Lösungen zu reduzierten Gesamtbetriebskosten."Zusätzlich zu den CPU-Optionen nutzen die neuen Systeme von Supermicro die neueste FGPA- und AGPU-Beschleunigung mit drei PCI-E-Steckplätzen für Erweiterungsmöglichkeiten. Dies ist entscheidend für eine verbesserte Echtzeit-Edge-AI-Inferenzierung über GPU-Karten und die Unterstützung von 5G-RAN-Software sowie die Site-to-Site-Kommunikation mit FPGA-Beschleunigerkarten unter offenem Standard. Mit SSD-, M.2- und EDSFF-Speicherfähigkeiten können diese robusten Server außerdem auch gecachte Medieninhalte lokal verteilen oder Videoüberwachungs- und andere sensible Daten speichern.Basierend auf den Building Block Solutions® von Supermicro können diese 5G-Systeme mit einer Vielzahl von Prozessor- und Speicherkombinationen konfiguriert werden, wodurch Kunden ihre Lösungen so anpassen können, dass sie die Fernverwaltung von Rechenzentren auf die intelligente Edge verlagern können. Supermicro verfügt über umfassende Erfahrung mit gängiger Virtualisierungs- und containeroptimierter Software wie Kubernetes, um diese Abläufe effizient zu erleichtern, und bietet mehrere Server, die als NGC-fähig für Edge zertifiziert sind, um die KI-Fähigkeiten in öffentlichen und privaten Netzwerken zu erweitern.Supermicro unterstützt die Umstellung der Industrie auf nicht-proprietäre Hardware-Plattformen und die zunehmende Einführung von standardisierten Systemschnittstellen. Die Mitgliedschaft von Supermicro in der O-RAN Alliance unterstützt deren Initiative zur Förderung einer Cloud-nativen, offenen 5G-RAN-Architektur für den Übergang von 4G- zu 5G-Netzwerken. Seit seinem Beitritt zur O-RAN Alliance hat Supermicro Referenzlösungen mit mehreren führenden Telekommunikationsbetreibern und Software-Stack-Anbietern entwickelt. Diese kompakte, auf Masten montierte Lösung ermöglicht eine schnelle Einführung von anpassungsfähigen 5G-Netzen ohne nennenswerten Grundstücksbedarf.Diese neu vorgestellten robusten Server bauen auf dem umfassenden 5G- und Edge-Computing-Portfolio von Supermicro auf, einschließlich der Systeme E403-9P-FN2T und 1019P-FN2T. Diese wurden 2019 eingeführt und ergänzen die Hochleistungsprodukte des Unternehmens für Rechenzentren, wie zum Beispiel die Multi-Node-Lösung BigTwin sowie die hochdichten Rechenlösungen SuperBlade® und MicroBlade, die den virtualisierten 5G-Netzwerkkern unterstützen können.Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com/outdoor-edge.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt zu den führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme weltweit. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade und We Keep IT Green sind Marken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel-Logo und Xeon sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1095386/Super_Micro_Computer_5G_edge_server_solution.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/4535497