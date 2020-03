Trier / Köln (ots) - Peter Kilburg (54) hat zum 1. März 2020 die Werksleitung beim Tabakhersteller JTI (Japan Tobacco International) übernommen. Er folgt auf Jon H. Moore (54), der seit April vergangenen Jahres diese Rolle interimistisch ausfüllte. Moore ist ab März in der Firmenzentrale von JTI in Genf für die Global Manufacturing Performance Improvement Funktion (globale Leistungsverbesserung in der Fertigung) tätig.Peter Kilburg ist Maschinenbau-Ingenieur (FH) und Betriebswirt (MBA). Seine Karriere bei JTI begann seinerzeit im Trierer Werk, wo er im Jahr 2001 im Finanzbereich angefangen hat. Seitdem bekleidete er verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung innerhalb der globalen Lieferkette. Während seiner fast 20-jährigen Laufbahn war Kilburg oft im Ausland aber auch immer wieder in Trier für JTI tätig. Als Direktor für die Bereiche Einkauf, Logistik und Produktionsplanung im Werk sowie als CFO (Finanzvorstand) von JTI in Deutschland hat er wesentlich mit dazu beigetragen, den Produktionsstandort wettbewerbsfähig zu halten.Als neuer Geschäftsführer und Leiter des Werks sieht Kilburg seine Aufgabe vor allem darin, diese Wettbewerbsfähigkeit des Werks innerhalb der globalen Lieferkette von JTI weiter zu stärken. Der von der Mosel stammende verheiratete Vater zweier Kinder, der zuletzt verschiedene globale Projekte in der Genfer Zentrale von JTI leitete, freut sich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe und erklärt: "Wir haben hier in Deutschland ein Werk, das für unsere globale Lieferkette viele wichtige Funktionen erfüllt. Investitionen wie zum Beispiel die aktuelle Erweiterung unserer Produktionskapazitäten bestätigen diesen strategischen Wert unseres Standorts und sind ein Ansporn für mich, weiterhin gemeinsam am Erhalt und Ausbau dieses Wertes zu arbeiten."Die Geschäftsführung der JT International Germany GmbH besteht ab März neben Kilburg unverändert aus den beiden Geschäftsführern Mark Rock (General Manager für den deutschen Markt) und Stephan Schröder (Entity CFO).JTI ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Wir produzieren und vertreiben international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit der E-Zigarette Logic und dem Tabakerhitzer Ploom sind wir zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt über 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.jti.com/Germany. (http://www.jti.com/Germany)Pressekontakt:Natalie Mohr+49 221 1646 2115Pressestelle.Deutschland@jti.comOriginal-Content von: JT International Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54469/4535595