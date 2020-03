NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Februar langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,7 von 51,9 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,8 ermittelt worden.

"Die Trends in der Produktion und bei den Aufträgen haben im Februar merklich nachgelassen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Produzenten haben mit doppeltem Gegenwind aus sinkenden Exportzahlen und Verzögerungen in den Lieferketten zu kämpfen, die beide oftmals im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus stehen."

March 02, 2020

