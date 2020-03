General Motors will in seinen beiden Werken in Lansing, Michigan viele neue Mitarbeiter einstellen, um neue Schichten einführen zu können. Im Werk Lansing Delta Township sollen demnach rund 800 Mitarbeiter hinzukommen, um für die beiden Modelle Chevrolet Traverse und Buick Enclave eine dritte Schicht einführen zu können. In der Produktion Lansing Grand River wird General Motors mit 400 neuen Kräften eine zweite Schicht einführen, um die beiden Cadillac-Limousinen CT4 und CT5 zu fertigen. Die beiden ...

