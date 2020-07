Amazon baut auf seine Mitarbeiter - Aktie mit neuen Kaufsignalen

Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) gibt sich großzügig und zahlt seinen Mitarbeitern und Partnern für ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten einen einmaligen Bonus. Laut dem US-Online-Händler bekommen Mitarbeiter, die im Juni für das im Nasdaq 100 notierte Unternehmen gearbeitet haben, einen einmaligen Bonus von 150 bis 3.000 US-Dollar.

Dank für den Coronavirus-Einsatz

Mit dem Bonus, der sich insgesamt auf rund 500 Mio. US-Dollar beläuft, möchte sich Amazon für den Einsatz seiner Mitarbeiter während der Coronavirus-Krise bedanken. Dave Clark, Amazons Senior Vice-President für Worldwide Operations, erklärte in der entsprechenden Mitteilung: "Unsere Teams an vorderster Front haben in den letzten Monaten eine unglaubliche Reise hinter sich gebracht und wir möchten unsere Wertschätzung mit einem besonderen einmaligen Dankesbonus von insgesamt 500 Mio. US-Dollar zeigen."

