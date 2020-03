NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Fundamentaldaten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns ließen nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie erwarten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach den Zahlen läge die Aufmerksamkeit einzig darauf, inwiefern Bayer die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat werde beilegen können./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

