Frankfurt am Main (ots) - Elektromobilität gilt weltweit als einer der zentralen Faktoren für den Erfolg der Energiewende, denn die elektrisch betriebenen Fahrzeuge erzeugen praktisch keine Treibhausgase wie CO2 - vor allem dann, wenn die Batterien mit Strom aus erneuerbaren Energien aufgeladen werden. Gleichzeitig wird, vor allem in Ballungszentren wie Frankfurt, die Lärm- und Feinstaubbelastung durch innovative Antriebstechniken deutlich verringert. Fest steht: Dem Elektroauto gehört die Zukunft, davon ist auch Cyril von Recum, Geschäftsführer der EULER GROUP, überzeugt und stellt daher in seinen bisher 14 Autohäusern in Hessen und Rheinland-Pfalz die Weichen in Richtung Elektro- und Hybridtechnologien.BMW EULER: Dieses Jahr bringt den Durchbruch auf dem E-Auto-MarktDas Jahr 2020 gilt als Schlüsseljahr in Sachen Elektromobilität und soll den E-Automobilen zu ihrem endgültigen Durchbruch auf deutschen Straßen verhelfen. "Die technologischen und wirtschaftlichen Vorteile des Elektro- und Hybridantriebs gegenüber Verbrennungsmotoren sind eindeutig, ebenso wie die Bedeutung für den Klimaschutz", so Cyril Freiherr von Recum, seit 2001 verantwortlich für die Autohaus-Gruppe EULER. Der E-Antrieb hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad, bietet ein einzigartiges Fahrgefühl und ist gleichzeitig weniger wartungsintensiv. Selbst bei der früher oft kritisierten Reichweite müssen E-Autofahrer kaum mehr Kompromisse eingehen, unter anderem dank der modernen Hybridtechnik.BMW, MINI und Hyundai stellen sich mit einem innovativen Mobilitätskonzept der ökologischen Mitverantwortung und den Herausforderungen eines sich wandelnden Mobilitätsanspruchs. So erhalten Privatpersonen beim Erwerb eines Hyundai Kona EV, Ioniq EV oder Ioniq-Plugin eine Umweltprämie von bis zu 8.000 Euro.Keine andere Premiummarke hat dabei sowohl in Deutschland als auch in Europa so viele elektrobetriebene Fahrzeuge auf die Straße gebracht wie der bayerische Autohersteller BMW. Neben der Entwicklung neuer Plug-in-Hybride soll weiterhin auch die Entwicklung vollelektrischer Fahrzeuge weiter vorangetrieben werden. Die Förderung beim Kauf eines Hybrid-Neuwagens in Form des sogenannten Umweltbonuses wurde bei BMW ab März 2020 auf bis zu 4.500 Euro erhöht, bei reinen Elektroautos sogar von 4.000 Euro auf 6.000 Euro, betont Cyril von Recum. Die neuen Modelle, die im Laufe dieses Jahres erscheinen, sind schon jetzt in den 14 Autohäusern der EULER GROUP vorbestellbar und können kurz nach Einführung bei einer Probefahrt persönlich getestet werden. Damit gehört die EULER GROUP über die Region hinaus zu den Vorreitern im Bereich Elektromobilität.EULER GROUP stellt vor: Das sind die neuen Elektroautos von BMW und MINI 2020Elektro-Pionier BMW setzt bei den neuen Elektro- und Hybrid-Modellen 2020 neben den ökologischen Gesichtspunkten nicht zuletzt auf überzeugende Performance, maximalen Fahrspaß und hohe Reichweite des Akkus - die perfekte Kombination aus ökologischer Verantwortung, Alltagstauglichkeit und sportlicher Dynamik.Der sportliche SUV BMW X3 30e gehört zu den sogenannten Plug-in-Hybriden. Ein Plus an Komfort bietet das Hybrid-Konzept durch einen zusätzlichen Allradantrieb. Das System besteht aus einem zwei Liter großen Vierzylinder-Turbobenziner mit einer Leistung von 184 PS sowie einem Elektromotor, der eine Dauerleistung von 50 kW (68 PS) sowie eine Spitzenleistung von 83 kW (113 PS) erzeugt. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von insgesamt 185 kW bzw. 252 PS. Durch den serienmäßigen "XtraBoost" kann die Systemleistung kurzfristig sogar auf 292 PS bzw. 215 kW erhöht werden. Der sportliche SUV beschleunigt innerhalb von 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h - rein elektrisch sind maximal 135 km/h möglich. "Gute Nachrichten für alle, die in diesem Jahr die Chancen der Hybridtechnologien nutzen wollen: Der X3 30e kann in den Autohäusern der EULER GROUP bereits jetzt für September 2020 vorbestellt werden", kündigt von Recum an.Das zweite neue Top-Modell, der BMW X1 xDrive 25e ist ebenfalls ab sofort vorbestellbar. "Die ersten Modelle erhalten wir im April bzw. Mai 2020", so Cyril von Recum. Das Fahrzeug wird von einem 1,5 Liter großen Dreizylinder-Turbomotor angetrieben, der 92 kW/125 PS und ein maximales Drehmoment von 220 Nm leistet. Auf der Hinterachse wird er durch einen leistungsstarken Elektromotor unterstützt, der weitere 70 kW bzw. 95 PS zur Systemleistung des Fahrzeugs beiträgt. Aus dem Stand beschleunigt der SUV in knapp sieben Sekunden auf 100 km/h. Der X1 ist außerdem besonders sparsam im Verbrauch: Bis zu 57 Kilometer können rein elektrisch und damit emissionsfrei zurückgelegt werden.Bereits am 28. März 2020, dem gemeinsamen Elektromobilitätstag von MINI und BMW, wird im Autohaus EULER der MINI Electric vorgestellt. Er verspricht vollelektrischen Fahrspaß bei einer Maximalleistung von 184 PS und 270 Nm Drehmoment. Damit erreicht der MINI in 7,3 Sekunden 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. Die Batterie speichert genügend Energie für eine maximale Reichweite von bis zu 270 Kilometer. Sein charakteristisches und ikonisches Aussehen behält der MINI auch in der elektrischen Ausführung bei. Für Fahrspaß ohne Grenzen kann der MINI deutschlandweit an über 20.000 Ladesäulen aufgetankt werden und erreicht so problemlos jedes Ziel.Cyril Freiherr von Recum: "Elektromobilität live bei EULER erleben - an 14 Standorten"Geschäftsführer und Elektro-Pionier Cyril von Recum lädt Autobegeisterte in seine Betriebe ein, um die Faszination Elektromobilität hautnah zu erleben - und verspricht: "Wir werden unseren Kunden in den kommenden Jahren stets die neuesten Generationen effizienter und schadstoffarmer Elektrofahrzeuge liefern können, die nicht nur in Sachen Öko-Bilanz erstklassige Kennzahlen aufweisen, sondern - wie von BMW-Modellen erwartet - auch hinsichtlich der puren Fahrfreude auf ganzer Linie überzeugen."Die Berater vor Ort informieren natürlich nicht nur über die technischen Details der neuen E-Modelle, sondern auch über die staatliche Förderung der Elektromobilität. Cyril von Recum: "Seit 2017 werden batteriebetriebene Autos durch die Bundesregierung aktiv mit Zuschüssen gefördert. Diese Förderung wurde mit einer aufgestockten Prämie jetzt sogar gesteigert. Nie war der Zeitpunkt in Deutschland geeigneter als jetzt, um in die Ära der Elektromobilität einzusteigen."Über die EULER GROUPDie inhabergeführte EULER GROUP ist seit mehr als 44 Jahren Vertragspartner von BMW und verfügt über mehrere Standorte in Hessen und Rheinland-Pfalz. Dazu gehören zwei reine BMW-Servicebetriebe, zwei Gebrauchtwagenzentren, fünf BMW- und MINI-Vollbetriebe (Verkauf und Service), zwei BMW-Vollbetriebe mit MINI-Service und das Military Sales Programm für amerikanische Kunden mit vier Standorten. 