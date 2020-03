Anfang Januar gab GR Silver Mining eine Absichtserklärung zum Erwerb der Plomosas-Mine von First Majestic Silver bekannt. Nach rund acht Wochen wurde der Deal nun abgeschlossen. Damit steigt GR Silver zum dominanten Player im östlichen Teil des Gold-Silber-Distrikts Rosario in Mexiko auf.

Transaktion binnen 8 Wochen abgeschlossen

Am gestrigen Sonntag startete mit der PDAC die größte Mining-Messe der Welt. Ein Thema auf den Fluren des Convention Centers von Toronto dürfte die heute bekannt gegebene Übernahme der Plomosas-Mine von First Majestic Silver durch GR Silver Mining (0,20 CAD | 0,14 Euro; CA38149Q1046) sein. Denn damit hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt zur Kontrolle des Gold-Silber-Distrikts Rosario in Mexiko gemacht. Konkret unterzeichnete man einen Vertrag zum Erwerb von Minera La Rastra S.A. de C.V. von First Majestic. Minera La Rastra hält wiederum 100 Prozent am Plomosas Silberprojekt. Die Liegenschaft liegt nur 5 Kilometer von GR Silvers Flaggschiffprojekt San Marcial entfernt und beherbergt mehrere historische Abbaustätten, in denen bis 1991 Metalle gefördert wurden. Danach fand dort eine systematische Exploration durch verschiedene Unternehmen statt.

Die Einzelheiten der Transaktion

Der Kaufpreis für Minera La Rastra enthält eine Cash-Zahlung über 100.000 Dollar. Dazu wird First Majestic Silver eine Net Smelter Royalty (NSR) in Höhe von zwei Prozent gewährt. Für die Hälfte davon besitzt GR Silver Mining allerdings eine Rückkaufoption für 1 Mio. US-Dollar. Ein NSR verbrieft das Recht an einem Anteil an der künftigen Produktion von Metallen auf der Liegenschaft. Zudem wird First Majestic künftig 19,9 Prozent der Anteile von GR Silver halten und somit ...

