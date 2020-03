artec technologies AG: Veränderung im VorstandDGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Personalie artec technologies AG: Veränderung im Vorstand02.03.2020 / 16:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.artec technologies AG: Veränderung im VorstandDiepholz/Bremen - 02. März 2020: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) teilt mit, dass Ingo Hoffmann altersbedingt sein Amt als Vorstand zum 31. März 2020 beendet. Die Gesellschaft wird zukünftig durch den Alleinvorstand Thomas Hoffmann vertreten. Ingo Hoffmann wird weiterhin in beratender Funktion für die artec tätig sein und sich auf die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an.>> www.artec.de >> www.xentaurix.comKontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 Fax: +49 5441 59957002.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 987501Ende der Mitteilung DGAP News-Service987501 02.03.2020