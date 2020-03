Leipzig (ots) - Der MDR-Verwaltungsrat hat bei seiner Sitzung am Montag, 2. März 2020, Joachim Dirschka zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Birgit Diezel zur Stellvertreterin gewählt. Sie lösen - mit Wirkung zum 5. April 2020 - Dr. Karl Gerhold als bisherigen Vorsitzenden und Dr. Jürgen Weißbach als dessen Stellvertreter ab."Wir erwarten, dass die ARD das strukturelle Ungleichgewicht bei der regionalen Verteilung der Gemeinschaftseinrichtungen 30 Jahre nach der deutschen Einheit mit Blick auf Mitteldeutschland abbaut", unterstrich der künftige Verwaltungsratsvorsitzende Dirschka.Mit Blick auf zukünftige Herausforderungen der ARD stehe der MDR zum ausverhandelten ARD-Finanzausgleich für die Zeit ab 2021 und nehme dafür finanzielle Mehrbelastungen solidarisch in Kauf, so Gerhold.Die Amtszeit des derzeitigen MDR-Verwaltungsrates beträgt noch zwei Jahre bis April 2022 (insgesamt sechs Jahre seit Konstituierung am 4. April 2016). Der Vorsitz wechselt alle zwei Jahre zwischen den Mitgliedern aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Diesmal geht der Vorsitz von Sachsen-Anhalt auf Sachsen über.Der MDR-Verwaltungsrat hat sieben Mitglieder: Birgit Diezel, Joachim Dirschka, Prof. Dr. Jutta Emes, Dr. Karl Gerhold, Christian Schramm, Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch und Dr. Jürgen Weißbach.Zu seinen Aufgaben gehören die Überwachung der Geschäftsführung der Intendantin, der Vorschlag für die Wahl des Intendanten und dessen Abberufung sowie die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses. Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben die Interessen des MDR zu fördern. Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht an Aufträge oder Weisungen gebunden.Pressekontakt:MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKDr. Karl Gerhold, Vorsitzende des VerwaltungsratesTel.: (0341) 300 62 69, Fax: (0341) 3 00 62 44E-Mail: verwaltungsrat@mdr.deInternet: www.mdr.de/mdr-verwaltungsratOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4535677