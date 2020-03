Der MDax hat zuletzt in einer Woche einen Abschlag von mehr als 12,5 % hinnehmen müssen. Am Freitag ging es um 1,2 % nach unten. Dennoch könnte jetzt bald der Boden gefunden sein. Die Abschläge sind bedingt durch das Corona-Virus und die angenommene Kursschwäche deutlich ausgefallen. Dabei gab es am Wochenende erste Nachrichten über "Gesundete" aus Italien. Aktuell gibt es keine Panik rund um das Corona-Virus. Daher könnte der Markt in den kommenden ...

