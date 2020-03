BERLIN (Dow Jones)--Die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) hat sich in der aktuellen Lage in Thüringen für eine Wahl Bodo Ramelows (Linke) ausgesprochen. "Wenn jetzt bei der Ministerpräsidentenwahl genügend Stimmen für Ramelow zusammenkommen, dann ist das in der aktuellen, völlig verfahrenen Lage die beste Lösung", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus Online. "Das sollte auch die Bundes-CDU einsehen und ihren Druck einstellen."

Lieberknecht kritisierte die Bundes-CDU. "Die Bundespartei stellt ihren Parteibeschluss über die Landesverfassung und die geltenden Gesetze Thüringens", sagte sie. "Für Ostdeutsche ist das eine verstörende Erfahrung. Denn wir haben nun wirklich gedacht: Diese Zeit ist vorbei." Die 61-Jährige verbat sich Druck aus Berlin. Lieberknecht betonte, sie sehe "die Linke nach wie vor sehr, sehr kritisch", warb aber zugleich für einen differenzierten Blick auf Ramelow. "Ich muss doch auch sehen, wer Bodo Ramelow ist", hob sie hervor.

