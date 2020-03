Die Währungen der skandinavischen Staaten Dänemark, Schweden und Norwegen werden zwar von den jeweiligen Wechselkursregimes bestimmt. Denn die dänische Krone unterliegt dem Wechselkursmechanismus 2 und ist somit seit der Einführung des Euro am 01.01.1999 an diesen gebunden. Dies macht eine Verteidigung eines engen Fluktuationsbandes gegen den Euro geldpolitisch zwingend.Anders in Schweden und Norwegen. Hier spiegelt die Entwicklung des Kurses gegenüber dem Euro ihre relative Stellung deutlich stärker Marktkräfte wider.

Den vollständigen Artikel lesen ...