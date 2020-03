Grammer AG: Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403)DGAP-Ad-hoc: Grammer AG / Schlagwort(e): Dividende Grammer AG: Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403)02.03.2020 / 19:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403)-Ergebnis für das erste Quartal voraussichtlich sehr deutlich unter Vorjahr -Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands in Höhe von 0,11 Euro je AktieAmberg, 02. März 2020 - Die Grammer AG geht auf Basis der vorläufigen Zahlen für die Monate Januar und Februar 2020 davon aus, dass sich der Konzernumsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich auf deutlich niedrigerem Niveau bewegen wird. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) (Vj. 24 Millionen Euro) sowie das operative EBIT (Vj. 23 Millionen Euro) werden für das erste Quartal 2020 sehr deutlich unter dem entsprechenden Vorjahreswert erwartet.Der Vorstand der Grammer AG hat heute beschlossen, der Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019 mit einer reduzierten Dividende in Höhe von 0,11 Euro je Aktie (Vj. 0,75 Euro je Aktie) zu unterbreiten.Grammer AG Der VorstandKontakt: GRAMMER AG Boris Mutius Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com02.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 987887Ende der Mitteilung DGAP News-Service987887 02.03.2020 CET/CEST