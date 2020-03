Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) steigt im Nasdaq-Handel heute +6,94% auf 95,87 USD. Nachdem der Börsenneuling am Donnerstag Zahlen für 2019 vorgelegt hat, wird es Zeit für eine Neueinschätzung.

Nach 88 Millionen US-Dollar in 2018 summierten sich die Umsatzerlöse im abgeschlossenen Geschäftsjahr 239 Prozent höher auf 298 Millionen US-Dollar. Das Bruttoergebnis steigerte der Fleischlos-Anbieter von 17,6 auf 100 Millionen US-Dollar.

Der Umsatzanstieg wurde vom Hype um die Beyond-Produkte wie den "The Beyond Burger" letzten Sommer, Produkteinführungen sowie der internationalen Expansion getragen. Das Unternehmen profitiert dabei von einer zunehmenden Durchdringung des Lebensmittelmarktes in den Zweigen Einzelhandel, Gastronomie und Foodservice.

Die Zahlenvorlage am letzten Donnerstag wurde von den Börsianern mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Ihnen gefällt, dass die gemeldeten Zahlen einen Tick besser ausfielen, als sie im Konsens erwartet hatten.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; margin-bottom:20px; padding:10px 15px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages ul{ margin-top:0; list-style-image:url(https://www.sharedeals.de/registrieren/img/Alert.svg) } .bmm-signup-form-wrapper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...