The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2020



ISIN Name



AU000000QMS6 QMS MEDIA LTD

CA46183X8026 INVICTUS MD STRAT. NEW

CA5830812031 MEADOW BAY GOLD NEW

CA6871561099 ORONOVA ENERGY INC.

CA9034158001 U308 CORP. NEW

GB00BRTL9B63 MIDATECH PHARMA LS-,00005

US36555P1075 GARDNER DENVER HLDGS -,01

