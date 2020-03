Die kurze Einschätzung der Lage Im DAX kann seit dem Allzeithoch ein vollständiger Abwärtsimpuls gezählt werden, was aber wahrscheinlich erst der Halbzeitpfiff in der Abwärtsbewegung ist. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...