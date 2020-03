BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schränkt das Europäische Parlament seine Aktivitäten für Besucher als Vorsichtsmaßnahme ein. Der normale Politikbetrieb bleibe garantiert, doch würden zusätzliche Besuche mit sofortiger Wirkung für drei Wochen ausgesetzt, sagte Parlamentspräsident David Sassoli am Montagabend. Zudem würden 130 Veranstaltungen wie Ausstellungen oder externe Konferenzen abgesagt. "Hier ist eine riesige Liste mit Sachen, die in den nächsten drei Wochen nicht gemacht werden können."



Das Plenum solle aber nächste Woche wie geplant stattfinden, sagte Sassoli. Wenn sich die Situation verändere, könnten die Maßnahmen jederzeit angepasst werden. Nach Angaben Sassolis kommen jährlich 700 000 Besucher in das Parlament./red/DP/fba