Die Aktie des US-Tech-Riesen Apple hat sich am Montag an die Spitze der langen Gewinnerliste im US-Auswahlindex Dow Jones gesetzt. Zuvor hatten die Experten von Oppenheimer die Aktie des iPhone-Herstellers, dessen Aktie zuletzt unter Druck geraten war, von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Probleme in China infolge immer weiter steigender Corona-Fallzahlen im Reich der Mitte haben der Aktie von Apple zuletzt arg zugesetzt. Das Unternehmen gab zu verstehen, das Geschäft könne leiden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...