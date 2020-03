Nach Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell wartet der Markt gespannt auf den Fed-Zinsentscheid am 18. März. Doch nicht alle Experten glauben an eine Senkung der Leitzinsen zu diesem Termin.? Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte Reaktionsbereitschaft der Fed? US-Daten sprechen voraussichtlich gegen Leitzinssenkung? Experten fordern anderes VorgehenDas Coronavirus hat die globale Wirtschaft fest im Griff. Vor allem in den betroffenen Regionen Chinas stehen zahlreiche Fabriken still, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...