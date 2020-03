Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Eine Branchengröße zur Wachstumsbeschleunigung des globalen Technologie-Beratungs- und ServiceunternehmensMindtree, ein führendes Unternehmen der digitalen Transformation und Technologiedienste, gab heute die Ernennung von Dayapatra Nevatia als Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens ab diesem Montag, dem 2. März 2020, bekannt. In seiner neuen Rolle wird der im indischen Bangalore ansässige Dayapatra das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen."Wir freuen uns, Dayapatra bei Mindtree begrüßen zu können. Seine enormen branchenspezifischen Erfahrungen und seine nachweislichen Erfolge sind ein großer Gewinn für Mindtree in einer Zeit, in der wir unser kundenorientiertes Wachstum weiter verfolgen", sagt Debashis Chatterjee, CEO und Managing Director von Mindtree. "Diese Ernennung steht für den Führungskräfteausbau weltweit, den das Unternehmen zentral ins Auge gefasst hat."Dayapatra bringt Jahrzehnte an Branchenerfahrung mit und wechselt zu Mindtree von Accenture, wo er als Managing Director und Director of Delivery der Advanced Technology Centers in Indien tätig war. In dieser Kapazität leitete er den Lieferbetrieb des gesamten Firmenportfolios, zu dem branchenübergreifende Systemintegrations- und digitale Dienste, Outsourcing von Anwendungen, Infrastruktur- und Sicherheitsdienste zählen.Seinen Bachelor-Abschluss erhielt er im Hauptfach Elektroingenieurwesen und den Master in der Betriebswirtschaftslehre.Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales, beratendes Technologie-Serviceunternehmen, das Unternehmen hilft, mit Blick auf Wettbewerbsvorteile Skalierung und Flexibilität zu vereinen. Als 1999 gegründetes, und somit von Beginn an digitales Unternehmen, das jetzt zur Larsen & Toubro Group gehört, setzt Mindtree seine tiefgreifenden Domänenkenntnisse in über 300 Unternehmenskundenbeziehungen ein, um Silos zu unterteilen, die digitale Komplexität aufzuschlüsseln und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es IT, mit Geschäftsgeschwindigkeit zu agieren, neu entwickelte Technologie einzusetzen und die Effizienz der Continuous Delivery oder ununterbrochenen Bereitstellung zu nutzen, um geschäftliche Innovation zu fördern. Mit Niederlassungen in 18 Ländern und über 40 Geschäftsstellen weltweit genießen wir den Ruf, einer der "Besten Arbeitgeber" (Best Place to Work) zu sein, was jeden Tag als überzeugende Unternehmenskultur von über 21.000 Mitarbeitern mit Unternehmensgeist, Kooperationsbereitschaft und Engagement gelebt wird: den "Mindtree Minds".Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer eingetragenen Inhaber.Wenden Sie sich für weitere Informationen an:INDIENTanuja SinghMindtree Ltd+91-9741000266Tanuja.Singh@mindtree.com USAErik ArvidsonMatter+978-518-4542mindtree@matternow.com EUROPAEdward StevensonHotwire+44-783-459-7877Edward.Stevenson@hotwireglobal.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1097753/Dayapatra_Nevatia_COO_Mindtree.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115153/4535806