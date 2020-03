=== *** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis (12:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 3Q, Dornbirn *** 07:45 CH/BIP 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 4Q, Senningerberg 08:15 DE/BMW AG, Digitale PK mit Vorstandschef Zipse zum neuen BMW Concept i4 (statt Genfer Auto-Salon) 08:45 DE/Mercedes-Benz, Digitale PK zur Weltpremiere der neuen E-Klasse (statt Genfer Auto-Salon) 09:10 DE/Volkswagen AG (VW), Digitale PK der Marke Volkswagen zu den automobilen Neuheiten (statt Genfer Auto-Salon) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,4% zuvor: 7,4% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 250 Mio EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR 14:45 DE/CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Brinkhaus, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:55 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 19:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Jahresempfang der Deutschen Genossenschaften, Berlin 19:30 GB/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Society of Professional Economists, London 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia sowie Demokraten im Ausland und American Samoa (Super Tuesday) ===

