Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn am 23. März wirksam:

=== + Euro-Stoxx-600 NEUAUFNAHME BAWAG GROUP AG (AT, Banks) RATIONAL (DE, Industrial Goods & Services) TEAMVIEWER AG (DE, Technology) ACCIONA S.A. (ES, Construction & Materials) LA FRANCAISE DES JEUX (FR, Travel & Leisure) VISTRY GROUP (GB, Personal & Household Goods) GENUS (GB, Health Care) GAMES WORKSHOP (GB, Personal & Household Goods) REDROW (GB, Personal & Household Goods) TRAINLINE PLC (GB, Travel & Leisure) COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC (GB, Personal & Household Goods) BE SEMICONDUCTOR (NL, Technology) ENTRA (NO, Real Estate) SAMHALLSBYGGNADSBOL AGET NORD (SE, Real Estate) WIHLBORGS FASTIGHETER (SE, Real Estate) HERAUSNAHME TELENET GRP HLDG (BE, Media) OC OERLIKON (CH, Industrial Goods & Services) HELLA (DE, Automobiles & Parts) K + S (DE, Chemicals) BANKIA (ES, Banks) AIR FRANCE-KLM (FR, Travel & Leisure) ALTRAN TECHNOLOGIES (FR, Technology) JCDECAUX (FR, Media) CASINO GUICHARD (FR, Retail) LAGARDERE (FR, Media) TULLOW OIL (GB, Oil & Gas) JUPITER FUND MANAGEMENT (GB, Financial Services) NMC HEALTH (GB, Health Care) AIB GROUP (IE, Banks) PIRELLI & C. S.P.A. (IT, Automobiles & Parts)

