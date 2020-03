VENLO (dpa-AFX) - Der Gendiagnostik- und Biotechkonzern Qiagen steht laut Insidern womöglich doch noch vor einer Übernahme. Entsprechende Gespräche mit dem US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific seien weit fortgeschritten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Der Kauf könnte noch in der laufenden Woche besiegelt werden, wenngleich die Gespräch auch noch scheitern könnten.



Bereits Ende 2019 hatte Qiagen mehrere Interessensbekundungen erhalten, einem Verkauf dann aber einen Riegel vorgeschoben. Der zuvor im Sog der Übernahmefantasie bis auf rund 39 Euro stark gestiegene Kurs war daraufhin eingebrochen. Zuletzt waren zwar wieder Spekulationen über einen Verkauf Qiagens an einen anderen Konzern aufgekommen, die eine Kurserholung angetrieben hatten.



Allerdings kosteten die Papiere am Montag zum Börsenschluss mit 31,80 Euro immer noch rund 19 Prozent weniger als zum Zwischenhoch Anfang Dezember. Damit brachte Qiagen es auf einen Marktwert von 7,2 Milliarden Euro./mis/zb

