FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem turbulenten Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag einen weiteren Stabilisierungsversuch starten: Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 11 933 Punkte. Auftrieb gibt vor allem die kräftige Erholung der Wall Street vor dem "Super Tuesday" im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur.



Nachdem der Dax in der vorigen Woche belastet durch die Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie mit schweren Folgen für die Weltwirtschaft um 12,5 Prozent abgesackt war, erholte er sich am Montag im frühen Handel zunächst um fast 2 Prozent auf 12 121 Punkte. Die Unsicherheit setzte sich jedoch schnell wieder durch, und trieb den Leitindex mit 11 624 Punkten auf einen weiteren Tiefststand seit August 2019. Bis zum Handelsende schmolzen die Verluste erneut zusammen.



Die Anleger an der Wall Street hofften auf koordinierte Gegenmaßnahmen der G7-Notenbanken, die sich am Dienstag beraten sollen, erklärte Analyst David Iusow von IG. Kursgewinne in den US-Indizes von bis zu 5 Prozent im Dow Jones Industrial . "Ob das Ganze nachhaltig ist, bleibt abzuwarten", schränkte er allerdings ein.



In den USA wird heute in 14 Bundesstaaten gewählt. Bei den Demokraten werden dabei mehr als ein Drittel (1344) aller Delegierten vergeben, die dann beim Nominierungsparteitag im Sommer letztlich den Präsidentschaftskandidaten bestimmen./ag/mis