EcoGraf Limited: Australische Regierungsbehörde stellt Unterstützung der Darlehensfinanzierung für westaustralische Batteriegraphit-Anlage in AussichtDGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges EcoGraf Limited: Australische Regierungsbehörde stellt Unterstützung der Darlehensfinanzierung für westaustralische Batteriegraphit-Anlage in Aussicht (News mit Zusatzmaterial)03.03.2020 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.3. März 2020 ASX Announcement ASX: EGRAustralische Regierungsbehörde stellt Unterstützung der Darlehensfinanzierung für westaustralische Batteriegraphit-Anlage in AussichtEcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich mitzuteilen, dass Export Finance Australia nach der Begutachtung der vom Unternehmen geplanten Batteriegraphit-Reinigungsanlage in Kwinana bestätigt hat, vorbehaltlich der detaillierten Bewertung des Projekts, eine Darlehensfinanzierung für die neue 72 Millionen US-Dollar Entwicklung in Aussicht zu stellen.Export Finance Australia ist eine Unternehmenseinheit, die vom australischen Regierungsministerium für Außenbeziehungen und Handel betrieben wird, um australischen Unternehmen finanzielle Lösungen bereitzustellen, damit diese in die Lage versetzt werden, Geschäftsfelder zu erschließen, international zu wachsen und im Export erfolgreich zu sein.Für den Finanzierungsprozess von Kwinana ist ein detailliertes Finanzierungsmodell vorbereitet worden, das vorgeschlagene Bedingungen für ein Darlehensfinanzierungpaket in Höhe von 35 Millionen US-Dollar enthält und annähernd 50 % der gesamten Baukosten umfasst (siehe Meldung vom 11. Juni 2019 "Entwicklung von EcoGraf im Lithium Valley"). Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage wird die unternehmenseigene Verfahrenstechnologie zur Herstellung von gereinigtem sphärischem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt integrieren.EcoGraf wird Export Finance Australia bei den notwendigen kommerziellen und technischen Due Diligence Verfahren für die potenziellen Darlehensvereinbarungen unterstützen und die australische Wertpapierbörse ASX über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden halten.Die vorangehenden Vorentwicklungsaktivitäten für das Projekt liegen im Zeitplan. Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Verträge mit der westaustralischen Landesentwicklungsbehörde über das vorgesehene 6,7 Hektar große Gelände in der Kwinana-Region zum Abschluss zu bringen.Mit GR Engineering Services Limited ist ein Vorvertrag über den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Kwinana-Anlage unterzeichnet worden, die Vertragsparteien bereiten die abschließende Vertragsdokumentation vor.Die neue hochmoderne Kwinana-Verarbeitungsanlage wird der erste Betrieb seiner Art außerhalb von China sein und eine neue Versorgung mit qualitativ hochwertigem und wettbewerbsfähigem gereinigtem sphärischen Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt bieten.Die einzigartige und umweltfreundliche Graphitreinigung des Unternehmens hat bei Herstellern von Elektroautos, Lithium-Ionen-Batterien und Batterieanoden, welche bestrebt sind, die Nachhaltigkeit ihrer Rohstofflieferkette für Batterien verbessern, starkes Interesse hervorgerufen.Derzeit gibt es in Europa ein noch nie dagewesenes Investitionsvolumen zum Bau neuer Batteriefabriken für Elektroautos. EcoGraf ist ideal positioniert, um einen Teil dieser neuen Nachfrage für sich zu erobern. Die bereits fortgeschrittenen Gespräche mit voraussichtlichen Kunden gehen voran.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.ÜBER EXPORT FINANCE AUSTRALIA /Export Finance Australia bietet australischen Unternehmen, welche im Export, in der weltweiten Lieferkette tätig sind oder internationales Wachstum anstreben, finanzielle Unterstützung.Das Hauptziel von Export Finance Australia besteht darin, den Exporthandel Australiens gewerblich zu unterstützen und zu fördern.Es unterstützt Kunden wie beispielsweise:- kleine bis mittlere Unternehmen und größere inländische Exporteure;- australische Gesellschaften, die an exportorientierten weltweiten Lieferketten beteiligt sind und- australische Gesellschaften, die in Wachstumsmärkten Geschäfte leiten und investieren.Export Finance Australia unterstützt auch die Bundesregierung, indem es australischen Exporteuren, deren Arbeit nach Auffassung der Regierung im nationalen Interesse liegt, Finanzdienstleistungen anbietet.ÜBER ECOGRAF /EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist jetzt über folgenden Link online abrufbar: Fly through videoZukunftsgerichtete AussagenVerschiedene Aussagen in dieser Meldung enthalten Aussagen bezüglich Absichten, zukünftigen Handlungen und Ereignissen. 