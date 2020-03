Lindt & Sprüngli steigert Umsatz und gewinnt Marktanteile

Medienmitteilung: Geschäftsjahr 2019

Das Wichtigste der Lindt & Sprüngli Gruppe in Kürze

Umsatz +6,1% organisch auf CHF 4,51 Mrd. (+4,5% in CHF)

Operativer Gewinn (EBIT) +6,0% auf CHF 675 Mio.; EBIT-Marge 15,0% (+20 BP) (vor einmaligen Sonderaufwendungen)

Reingewinn CHF 512 Mio. (+5,1%); Umsatzrendite 11,4% (VJ 11,3%)

Dividende zum Jubiläum von CHF 1750 / Namenaktie, CHF 175 / PS

Free Cash Flow CHF 529 Mio.; CHF +135 Mio.

Kilchberg, 3. März 2020 - Lindt & Sprüngli erzielte im Geschäftsjahr 2019 eine gute Umsatzsteigerung in einem herausfordernden Marktumfeld, wuchs einmal mehr schneller als der Gesamtschokoladenmarkt und gewann wichtige Marktanteile. Der Umsatz der Lindt & Sprüngli Gruppe erreichte 4,51 Milliarden Schweizer Franken, was einer Steigerung von 4,5% entspricht Das organische Wachstum betrug 6,1% und lag damit in der angestrebten Zielgrösse. Alle drei Regionen "Europa", "Nordamerika" und "Rest der Welt" trugen zu diesem erfreulichen Resultat bei. Der solide Wachstumskurs der Gruppengesellschaften legte wiederum die Basis für ein erfolgreiches operatives Jahr: Vor einmaligen Sonderaufwendungen verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) um +6,0% auf 675 Millionen Schweizer Franken. Auch die Betriebsgewinnmarge konnte auf 15,0% gesteigert werden. Der Reingewinn legte um 5,1% auf 521 Millionen Schweizer Franken zu.

Gewinn von Marktanteilen in Europa

In EUROPA erzielte Lindt & Sprüngli ein gutes organisches Wachstum von +6,2%. Angesichts der schwierigen politischen Rahmenbedingungen wie beispielsweise dem Brexit ist dieses Ergebnis sehr erfreulich. Es gelang Lindt & Sprüngli erneut, in allen wichtigen Ländern Marktanteile dazu zu gewinnen und über dem Marktdurchschnitt zu wachsen. Besonders positiv entwickelte sich der Umsatz in Grossbritannien, Deutschland und Österreich. Aber auch im Heimatmarkt Schweiz sowie in den Ländern Spanien, Italien und Frankreich konnte der Umsatz gesteigert werden. Die osteuropäischen Tochtergesellschaften erhöhten den Umsatz sogar zweistellig. Zudem eröffnete Lindt & Sprüngli in den Niederlanden eine Tochtergesellschaft und in Portugal ist eine Ländervertretung in Vorbereitung, die 2020 ihre Geschäfte aufnehmen wird.

Solides Resultat in Nordamerika

Die Region NORDAMERIKA verzeichnete ein gutes organisches Umsatzwachstum von +5,4%. Zu diesem soliden Resultat trugen alle Marken Lindt, Ghirardelli und Russell Stover gleichermassen bei. Zur Verbesserung der Effizienz in Verkauf, Produktion und Logistik der drei US-Gesellschaften wurden im vergangenen Jahr wichtige strategische Entscheidungen getroffen. Zum einen wurde der Bereich der direkten Verkaufsunterstützung in den Läden (so genanntes Merchandising) für die drei Marken Lindt, Ghirardelli und Russell Stover per Januar 2020 an einen spezialisierten Drittanbieter ausgelagert. So können während den für Lindt & Sprüngli wichtigen Saisons die Einsätze flexibel verstärkt werden. Ein weiterer wichtiger Entscheid wurde im Bereich der Produktion von Russell Stover getroffen. Ab 2021 wird der Betrieb des ältesten Produktionsstandortes Montrose in Colorado geschlossen und das Volumen auf die Produktionsstandorte in Kansas und Texas verlagert. Diese Massnahme erlaubt eine Optimierung der Produktionseffizienz und Erhöhung der Kapazitäten bei gleichzeitigem Aufbau von zusätzlichen Arbeitsplätzen an den verbleibenden Standorten. Als dritte Massnahme werden im Rahmen der bereits vor zwei Jahren begonnenen Konsolidierung des Logistiknetzwerkes in den USA bestehende Lagerhäuser geschlossen. Die Kostenersparnisse der getroffenen Massnahmen werden das zukünftige Resultat des US-Segments verbessern und gleichzeitig eine verstärkte Unterstützung der Marken für weiteres nachhaltiges und profitables Umsatzwachstum ermöglichen. Damit wird Lindt & Sprüngli in Nordamerika mit den drei Marken Lindt, Ghirardelli und Russell Stover auch langfristig seine Position als Nr. 1 im Premiumsegment und Nr. 3 im US-Gesamtschokoladenmarkt sichern können.

Kontinuierliches Wachstum im Rest der Welt

Das Segment REST DER WELT wächst kontinuierlich weiter und erzielte ein organisches Umsatzplus von +7,6%. Besonders hervorzuheben sind die Märkte Japan, China und Brasilien, die ein starkes doppelstelliges Wachstum verzeichneten. Diese Länder weisen für Lindt & Sprüngli weiterhin ein grosses Wachstumspotenzial auf, da der Konsum von Premium-Schokolade in diesen Märkten laufend steigt.

Rund 500 eigene Shops weltweit

Die Strategie des eigenen Ladennetzwerkes zahlt sich nach wie vor aus. Das Segment GLOBAL RETAIL trug wiederum wesentlich zum Gesamtergebnis bei. Mit zahlreichen Eröffnungen ist Lindt & Sprüngli nun an rund 500 Standorten auf der ganzen Welt vertreten und bietet ein besonderes Markenerlebnis. Jährlich besuchen Millionen von Schokoladenliebhabern die eigenen Shops. Wachstumstreiber des Retail-Geschäfts waren vor allem Japan und Brasilien.

Operatives Ergebnis

Das solide Wachstum der Tochtergesellschaften bildete wiederum eine gute Basis für das operative Ergebnis. Vor einmaligen Sonderaufwendungen liegt das operative Ergebnis (EBIT) bei CHF 674,6 Mio. (+6,0%). Dies bedeutet eine operative Gewinnmarge von 15,0% (Vorjahr 14,8%). Der Reingewinn erhöhte sich auf CHF 511,9 Mio. (+5,1%) womit eine Umsatzrendite von 11,4% erreicht wurde. Der operative Cashflow stieg auf CHF 830,9 Mio. (+27,5%). Die Bilanz von Lindt & Sprüngli ist auf Cash Basis schuldenfrei und weist eine Eigenkapitalquote von 58,1% auf und ist somit nach wie vor sehr solide. Die einmaligen Sonderaufwendungen für die Reorganisation des Nordamerika-Geschäfts belasten das Ergebnis auf Stufe Reingewinn und somit den Gewinn pro Aktie nicht. Grund dafür ist, dass sich zwei ausserordentliche einmalige Anpassungen auf Ebene EBIT und Steuern in Höhe von jeweils netto CHF 59 Mio. gegenseitig aufheben.

Blick nach vorn

Auch für die kommenden Jahre bestätigt Lindt & Sprüngli das bestehende mittel- bis langfristige organische Umsatzwachstumsziel von 5-7% p.a. verbunden mit einer kontinuierlichen Verbesserung der operativen Marge von 20-40 Basispunkten p.a. Mit dieser Zielsetzung wird Lindt & Sprüngli nach wie vor in allen Märkten überdurchschnittlich schnell wachsen. Die globalen Expansionspläne werden auch 2020 weiterverfolgt.

Für Lindt & Sprüngli ist das angelaufene Geschäftsjahr 2020 ein ganz besonderes. Das Schokoladenunternehmen feiert 175 Jahre erfolgreiche Geschichte. Passend dazu wird aktuell am Hauptsitz von Lindt & Sprüngli in Kilchberg das Lindt Home of Chocolate finalisiert. Das Leuchtturmprojekt, das von der gemeinnützigen Stiftung Lindt Chocolate Competence Foundation finanziert und betrieben wird, öffnet am 10. Mai 2020, genau am Muttertag, offiziell seine Türen. Das multifunktionale Gebäude stärkt den Schokoladenstandort Schweiz langfristig und führt die Pionierarbeit der beiden Firmengründer von Lindt & Sprüngli weiter. Eine multimediale und interaktive Ausstellung, eine Schauproduktion sowie der grösste Lindt Chocolate Shop der Welt, ein Lindt Café und eine Chocolateria für Schokoladenkurse werden den in- und ausländischen Gästen am "Schokoladenplatz 1" geboten. Eine besondere Attraktion wird der über 9 Meter hohe Schokoladenbrunnen sein, der direkt in der Eingangshalle bestaunt werden kann. Nebst dem Brunnen, in dem echte Schokolade fliessen wird, stellt auch der Degustationsraum, wo viele verschiedene Kreationen der Maîtres Chocolatiers probiert werden dürfen, ein weiteres Highlight dar. Speziell hervorzuheben ist zudem die Forschungsanlage im Lindt Home of Chocolate, die auch Forschungsinstituten zugänglich sein wird.

Generalversammlung

Das grosse Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre schätzt Lindt & Sprüngli ausserordentlich. Gestützt auf das gute Ergebnis 2019 setzt Lindt & Sprüngli deshalb die attraktive Dividendenpolitik nicht nur fort, sondern rundet in Form einer Sonderdividende aus Anlass des 175-Jahr-Jubiläums grosszügig auf. Der Verwaltungsrat beantragt somit an der 122. Ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2020 eine um +75,0% erhöhte Dividende von CHF 1750.- pro Namenaktie (CHF 330.- aus verrechnungssteuerfreier Agio-Ausschüttung und CHF 1420.-- aus Bilanzgewinn) und CHF 175.- pro Partizipationsschein (CHF 33.- aus verrechnungssteuerfreier Agio-Ausschüttung und CHF 142.- aus Bilanzgewinn).

Link zum Geschäftsbericht 2019

https://report.lindt-spruengli.com/19/ar/de/

Nächste Veröffentlichung: Halbjahreszahlen 2020 am Dienstag, 21. Juli 2020, 7:00 Uhr

Über Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli feiert 2020 das grosse 175-Jahr-Jubiläum. Das Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist mittlerweile weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 28 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'600 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2019 einen Umsatz von CHF 4,51 Mrd.

