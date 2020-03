The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A28S117 ID DISTRIB. 20/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JS6 LBBW SZA NH 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JT4 LBBW STUFENZINS 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB2CRN2 LBBW TILG-ANL 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2997 NORDLB FESTZINS.ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB29W6 NORDLB FESTZINSANL.13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB29X4 NORDLB FESTZINSANL.14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3AA1 NORDLB FESTZINS.ANL 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3AB9 NORDLB FESTZINS.ANL 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA IT0005403396 ITALIEN 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2090948279 OCADO GRP 19/25 CV BD01 BON GBP NCA PMAG XFRA AT0000KTMI02 PIERER MOBILITY AG EQ00 EQU EUR YCA 20MP XFRA CA62430M1014 MOUNTAIN VALLEY MD HLDGS EQ00 EQU EUR NCA AIXB XFRA DE000A254229 AIXTRON SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR YCA XFRA GB00BKT14T00 MIDATECH PHARMA LS-,001 EQ00 EQU EUR NCA 5GD XFRA US45687V1061 INGERSOLL-RAND DL -,01 EQ00 EQU EUR NCA 0RH XFRA US53952P1012 LMP AUTOMOTIVE DL-,00001 EQ00 EQU EUR N