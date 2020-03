FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EUR7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.841 EUR0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.108 EURXFRA DE000HSH5X46 HCOB MZC 5 16/22 0.000 %ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.053 EURYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.225 EURFO5B XFRA US35137L2043 FOX CORP. B DL-,01 0.207 EURTG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.012 EURNWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.510 EURT11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.180 EURD2G XFRA DK0060094928 ORSTED A/S DK 10 1.405 EUR48T XFRA US03784Y2000 APPLE HOSPITALITY REIT 0.090 EUR28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.034 EUR485B XFRA AU000000AMC4 AMCOR PLC CDI/1 DL-,01 0.100 EUR485 XFRA JE00BJ1F3079 AMCOR PLC DL -,01 0.103 EUR