NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens mit "Buy" und einem Kursziel von 126 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im laufenden Jahr dürfte der Elektrotechnikkonzern organisch um 2,5 Prozent und in den Folgejahre um durchschnittlich 4 Prozent wachsen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere derzeit rund 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und biete damit ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis. Der Experte äußerte sich unter anderem positiv zum Industriesoftware-Geschäft./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 13:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 19:05 / ET



DE0007236101

