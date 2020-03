Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Handelsspanne des DAX betrug gestern rund 500 Punkte. Am Morgen war er noch deutlich im Plus gestartet, dann drehte er kräftig ins Minus. Und am Ende des Tages näherte er sich wieder seinem Ausgangsniveau. So schloss er schließlich mit einem Minus von 0,3 Prozent. Marktidee: Apple. Die Aktie des Technologieriesen bewegt sich seit dem Jahr 2009 in einem intakten Aufwärtstrend. Am 29. Januar dieses Jahres markierte sie ein Rekordhoch bei gut 327 US-Dollar. Danach startete eine Korrekturphase. Vergangenen Freitag fiel der Wert auf ein 12-Wochen-Tief. Gestern meldeten sich nun die Bullen zurück.