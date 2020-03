JD. Com war Spitzengewinner mit 10 % in Shanghai. Die chinesische Konkurrenz zu den bekannten Amerikanern als große Netzwerker profitieren davon, dass selbst Peking die Netzwerke und Korrespondenz-Qualitäten unter 1,4 Mrd Chinesen volll zu nutzen versucht. Genaue Daten gibt es noch nicht, aber auch diese Wette wird vermutlich richtig aufgehen.



