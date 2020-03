Zumindest für die Schnäppchenjagd. Ab heute reichen 20 %. Am wichtigsten ist: Vor allem auf solche Korrekturen achten, die die Grundlage für neue Investments darstellen. Für die großen soliden Adressen stehen Allianz und Münchener Rück oder LVMH in Paris bzw. Nestle und Novartis in Zürich etc.. Sie sind das Grundmuster für neue Investments unabhängig von der noch laufenden Stabilisierungsphase.



