FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein trüber Jahresausblick hat die Aktien des Motorenbauers Deutz am Dienstagmorgen belastet. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,6 Prozent. So hatte das Unternehmen seine Investoren für das laufende Jahr vor einer rückläufigen Geschäftsentwicklung gewarnt.



Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun fallen, glaubt Analyst Frederik Bitter von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Das dürfte die Aktien in einem Markt, der ohnehin schon unter den Sorgen wegen des neuartigen Coronavirus leidet, kurzfristig belasten. Allerdings dürfte 2020 für Deutz ein Übergangsjahr sein, mit einer Rückkehr von Wachstum und Profitabilitätsgewinnen ab 2021./mis/jha/



