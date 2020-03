Jetzt Einsteigen bei Nvidia? Der Marktführter ist ohne eigene Fertigung extrem flexibel. Attraktives Long Setup hier bei von ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:Rund 60 Prozent Kurszuwachs zeigen, dass Nvidia derzeit einen guten Lauf hat. Bei den letzten Quartalszahlen konnte das Unternehmen mit guten Geschäftszahlen und positiven Aussichten glänzen. Bei den jüngsten Kursrückgängen am Gesamtmarkt war das Unternehmen deutlich weniger betroffen als die meisten Wettbewerber. Die leicht schräg fallende Widerstandslinie bei 280 USD lädt zu einem Swingtrade ein.Nvidia ist einer der führenden Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer und Spielkonsolen. Dabei unterhält das Unternehmen aus Santa Clara in Kalifornien keine eigenen Fertigungsstätten. Es hat seine Produktion an externe Partner wie TSMC und UMC auslagert und kann somit sehr flexibel bei Nachfrageschwankungen reagieren.Unser Long-Setup (Kaufsignal 281.91 USD, Kursziel nach Measured Move-Methode bei 342.00 USD und Stopp Loss bei 257.93 USD) setzt auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und ermöglicht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.5. Die nächsten Quartalszahlen sind erst wieder im Mai, so dass wir diese zunächst nicht im Auge behalten müssen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/nvidia-nvda-aktie-des-grafikkartenherstellers-sieht-stark-aus/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NVDA.