Ottobrunn/München (pts012/03.03.2020/08:45) - In Zeiten von Budget-Kürzungen sind geprüfte Gebraucht- und Vorführgeräte auch in der High-End-Mess- und Glasfasertechnik die beste Wahl. Bei industriellen Geräten ist gebraucht so gut wie neu. Die eudisa GmbH bietet für den Einstieg in die LWL/Glasfasertechnik neben modernsten Neugeräten auch kalibrierte Gebrauchtgeräte und Vorführgeräte von führenden Herstellern, die auch von der Deutschen Telekom zugelassen sind. Diese sind meist 50 bis 60 Prozent günstiger, kalibriert und haben 12 Monate volle Gewährleistung. Egal, ob Spleißgerät (Fujikura/Sumitomo), OTDR (Exfo/Viavi), Dämpfungsmesskit, etc. - die Auswahl an Gebrauchtgeräten ist groß und eudisa bietet auf Wunsch die komplette Ausstattung, neu oder gebraucht. Eine kleine Übersicht mit geprüften Gebrauchtgeräten unter: https://www.eudisa.com/gebrauchtgeraete/kupfer-lwl-messtechnik/ . E-Mail senden an info@eudisa.com oder Infos anfordern unter Tel.: +49 89 904 10 11 33 Detektivarbeit zahlt sich aus - mit Garantie Gerade im hochspezialisierten Bereich der Hochfrequenz- und Mikrowellen-Mess- oder Labortechnik werden immer wieder spezielle Gebrauchtgeräte gesucht. Eine eigene Abteilung übernimmt bei eudisa diese sehr aufwändige Detektivarbeit. "Unsere Kunden nutzen auch sehr oft unseren Recherche-Service, um bestimmte Geräte im Bereich Labor- und Messtechnik günstig am Markt zu finden. Unsere Mitarbeiter sind ohne Zweifel sehr erfolgreich bei dieser Detektivarbeit", freut sich eudisa-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ulrich Diehl. Fakt ist: Bei hochwertigen Industrielaborgeräten, digitaler Messtechnik oder Glasfasertechnik sind geprüfte Gebrauchtgeräte in der Nutzung und Usability kaum von Neugeräten zu unterscheiden. "Oder eigentlich doch! Nämlich im deutlich günstigeren Anschaffungspreis inklusive Kalibrierung und zwölfmonatiger Gewährleistung", so Ulrich Diehl. Die Profis für modernste Messtechnik und bei geprüften Gebrauchtgeräten Die eudisa GmbH ist Spezialist für modernste Messtechnikgeräte in den Bereichen WLAN, Kupfer und Glasfaser. Dabei umfasst die Produktpalette einfache Verdrahtungstester auf physikalischer Ebene (Layer 1) bis zur Reporting-, Monitoring- und Performanceanalyse-Lösung auf der Anwender- und Applikationsebene (Layer 7). "Da wir über beste Kontakte zu allen Produzenten und Händlern verfügen, können wir auch jedes gewünschte Gebrauchtgerät für das Labor oder die Messtechnikabteilung unserer Kunden besorgen. Natürlich ausschließlich qualitätsgeprüfte und kalibrierte Gebrauchtgeräte mit Garantie! Bei allen High-End-Geräten von eudisa sind jederzeit unterschiedlichste Finanzierungsinstrumente wie Leasing, Mietkauf und Miete möglich", so eudisa-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ulrich Diehl. Die Profis von eudisa bieten umfassendes Spezialisten-Know-how und geben dieses in speziellen Schulungen, Seminaren und Webinaren weiter. Infos unter: https://www.eudisa.com/ eudisa GmbH test & measurement Maria-Merian-Strasse 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49 89 904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com/ (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200303012

March 03, 2020 02:45 ET (07:45 GMT)