Der Volkswagen-Konzern vermochte Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr trotz des für die Automobilindustrie schwierigen Umfelds solide zu steigern. Dabei legte der Gewinn überproportional um fast 13 Prozent zu, weil es gelungen war, die in den vergangenen Jahren vor allem bei der Kernmarke unter Druck stehende Gewinnmarge von 7,5 Prozent im Jahr 2018 auf 7,6 Prozent zu steigern. Eine reife Leistung, die von den Anlegern honoriert wurde, indem die Aktie sofort gekauft wurde, nach einem Tagestief von -5,3 Prozent kurzzeitig sogar ins Plus lief, bevor sie mit einem kleinen Minus von 0,16 Prozent aus dem Handel ging, während der DAX am Freitag beinahe vier Prozent verlor.

Und diese beeindruckende Bilanz nebst eines verhalten optimistischen Ausblicks für 2020 wirkte noch am Montag nach. Während der DAX zur Mittagszeit längst wieder ins Minus gedreht hatte, blieb die Volkswagen Vorzugsaktie im Plus. Diese Bilanz hat damit zwar ihren Effekt bereits geliefert und die 2020er-Perspektive kann sich noch eintrüben. Aber nachdem der Konzern belegt hat, dass er im Vergleich zu den anderen europäischen Automobilherstellern sehr stark aufgestellt ist, hat die Aktie gute Chancen, gegenüber dem Rest der Branche ebenso wie gegenüber dem Gesamtmarkt ...

