03.03.2020 - Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) investiert in China und softwareunternehmen. Wachstumsimpulse aus 2019 sollen genutzt werden. Geld wurde im letzten Jahr gutes verdient und man will das Momentum nutzen. China ist langfristig Wachstumsschwerpunkt für Kion - richtigerweise wird die Corona-Asubreitung als temporäres Problem gesehen, die weltweiten Warfenströme werden deshalb nicht verändert oder wieder umgedreht, wie manche spekulieren. 100 Mio in China, 120 Mio in britische Softwareschmiede - starke Ansage Der langfristige Ausbau des Geschäfts in China spielt in der Wachstumsstrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...