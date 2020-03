Unterföhring (ots) - Ein Film wie ein Rausch. "Jannik Schümann [darf] endlich mal zeigen, was in ihm steckt", lobt Blickpunkt Film die Leistung des deutschen Kino-Stars in dem ProSieben-Blockbuster "9 Tage wach". Schümann ("Dem Horizont so nah") brilliert in dem Drogenfilm als Meth-Junkie. Für die Rolle veränderte er sich körperlich extrem und nahm mehrere Kilo ab. "Ich wollte mir selbst glauben können, dass ich ein Junkie in einer Rehaklinik bin", sagt Schümann. "Als ich mich dann das erste Mal im Spiegel sah, fragte ich mich: 'Wer ist das?'."Regisseur Damian John Harper (FIRST STEPS-Gewinner 2014) bringt mit seiner Inszenierung die schonungslose Drogenbeichte von Bestsellerautor Eric Stehfest mit eindrucksvoller Visualität auf den Bildschirm. Der inzwischen cleane Meth-User Stehfest war von Anfang an mit Herzblut beteiligt. Der Titel "9 Tage wach" basiert auf seinem längsten Rausch, den er fast nicht überlebte: "Alles war voller Müll, in der Küche lagen zwei tote Tiere und ich hatte meine große Liebe verloren. Ich war abgemagert und habe es nicht hingekriegt zu weinen", beschreibt er seinen Tiefpunkt.Weitere Informationen zu dem mit Heike Makatsch, Martin Brambach und Benno Fürmann erstklassig besetzten Drogendrama "9 Tage wach" finden Sie hier: https://epaper.media/prosieben/9-tage-wach"9 Tage wach" und "Dropout - die Doku mit Eric Stehfest" am Sonntag, 15. März 2020, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR FictionKatja WiesTel. +49 89 9507-1180Katja.Wies@ProSiebenSat1.comBildredaktionNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4535905