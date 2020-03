Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Visa, Grammer und Beiersdorf.

> USA | Wall Street: Wir hatten für diese Woche Erholungstendenzen an den Aktienmärkten vorhergesagt und der gestrige Montag lieferte wie bestellt. Es wird inzwischen davon ausgegangen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Notenbanken in einer gemeinsamen Aktion Stützungsmaßnahmen für die Weltwirtschaft verkünden. Sämtliche Schwergewichte unter den Notenbanken haben in den vergangenen Tagen ihre grundsätzliche Handlungsbereitschaft signalisiert.

Der Dow Jones erlebte gestern das kräftigste Tages-Kursplus seit Jahren. Es ging um 5,1 Prozent nach oben. Der S&P 500 ließ sich ebenfalls nicht lumpen und kletterte um 4,6 Prozent. Der Nasdaq100 verzeichnete ein Plus von 4,9 Prozent.

Die Gemengelage bleibt allerdings fragil. Aktuell sehen wir reihenweise Umsatz- und Gewinnwarnungen bei Unternehmen, die von der ausbleibenden Konsum- und Bewegungsbereitschaft ihrer Kunden betroffen sind. Besonders die einschlägigen Kandidaten aus der Verkehrs- und Reisebranche müssen einstecken.

Aber auch die Kreditkarten-Riesen leiden weiter. Gestern war Visa an der Reihe.

