Nein, Deutschlands Banken haben es derzeit nicht leicht. Im gesättigten Marktumfeld tummeln sich zu viele Player, als dass alle ausreichend Einlagen von Kunden einsammeln könnten; die Niedrigzinspolitik der EZB sorgt dafür, dass die Zinserträge schneller schmelzen als die Erträge anderswo generiert werden können; und jetzt kommen auch noch die Auswirkungen des Coronavirus auf die (globale) Konjunktur hinzu, was den Banken als Finanzierern der Wirtschaft zusätzliche Einschläge ins Kontor beschert.Wie sich der Branchenprimus Deutsche Bank in diesem Umfeld schlägt, haben wir in PB v. 28.2. erörtert. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Werte in der zweiten Reihe. Bei der Aareal Bank blickt Vorstandschef Hermann Merkens nicht ohne Sorge in die Zukunft. Betriebs- und Konzernergebnis sollen 2020 nur "stabil" auf Vj.-Niveau liegen. Da wurden mit 248 Mio. bzw. 145 Mio. Euro immerhin die im Sommer reduzierten Ziele leicht übertroffen. Positiv bei der MDAX-Aktie ...

