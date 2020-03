Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570759) will an die Inhaber der Namensaktie eine Dividende in Höhe von 1.050 Franken (ca. 984 Euro) für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (1.000 Franken) ist dies eine Anhebung um 5 Prozent. Die Inhaber der Partizipationsscheine erhalten 105 Franken (Vorjahr: 93 Franken). Zusätzlich wird aufgrund des 175-Jahr-Jubiläums eine Sonderdividende in Höhe ...

