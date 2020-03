von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDas ist ein Geschäft, dessen Verlauf von den gegenwärtigen Verunsicherungen an den Märkten wenig betroffen sein dürfte. Wohl auch deshalb gehörte TeamViewer trotz anspruchsvoller Bewertung zu den relativen Gewinneraktien in einer schwierigen Woche. Dass die Firma die für 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...